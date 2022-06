Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rheinau-Süd fühlt sich vom Rest Mannheims abgehängt: Die Fahrbahnsanierung auf der B36 zwischen Schwetzingen und dem Mannheimer Süden sorgt für Ärger. Die Baumaßnahmen trennen den Stadtteil ab, schreibt ein Leser - für mehrere Monate sei dies nicht hinnehmbar.

„Neidhart ist ein überragender Typ“: Sechs Jahre spielte Martin Wagner unter Christian Neidhart beim SV Meppen – kaum jemand kennt den neuen Trainer des SV Waldhof Mannheim so gut wie er. Im Interview spricht Wagner über den Menschen und Fußballverrückten Neidhart.

Generalmusikdirektor Alexander Soddy blickt auf sechs Jahre am Nationaltheater zurück: Soddy ziegt eine Bilanz und erklärt, warum es an der Zeit ist zu gehen. Künftig wird er viel an der Wiener Staatsoper dirigieren. Sein Blick zurück ist auch von Stolz geprägt.

Mieter in der Heidelberger Bahnstadt in Sorge, weil die Förderung endet: Zehn Jahre lang konnten Mieter in der Bahnstadt bei geringerem Einkommen Zuschüsse bekommen. Nun ist der Topf leer - und neue Modelle sollen weiterhelfen.

Ärztekomplex in Maikammer unter Wasser gesetzt: Einbrecher haben auf der Baustelle eines neuen Ärztekomplexes in Maikammer vandaliert und einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro verursacht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!