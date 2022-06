Mann entblößt sich vor Kindern nahe Ernst-Reuter-Schule in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Mann hat sich am Sonntag vor zwei Kindern in Ludwigshafen in schamverletzender Weise entblößt. Wie die Polizei mitteilt, trafen die zehn- und elf-Jährigen gegen 14.30 Uhr auf einem Feldweg nahe der Ernst-Reuter-Schule auf den Exhibitionisten. Beide Kinder flüchteten vor dem Mann und berichteten ihren Eltern von dem Vorfall. Bei Eintreffen der Beamten war der Täter nicht mehr vor Ort.

Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit dunklem Hautton, braunen Augen, schwarzem Haar und Bart beschrieben. Er soll ein rotes T-Shirt mit weißem Nike-Emblem auf der rechten Brust mit einer kurzen schwarzen Hose sowie einer schwarzen Kappe getragen haben. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden.

Bei den Fahndungsmaßnahmen konnte bereits ein Mann kontrolliert werden, auf den die Täterbeschreibung passen könnte. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, wird derzeit noch ermittelt.

In Zusammenhang mit diesem Vorfall kursiert unter besorgten Eltern unter anderem die Nachricht, dass Polizeikräfte in einem Gebüsch in der Schlesier Straße Kinderkleidung, Hosen und Kondome gefunden hätten.

Tatsächlich wurde die Polizei am Montag über verdächtige Gegenstände in einem Gebüsch an einem Feldweg hinter der Schlesierstraße informiert. Dort konnten jedoch keine Gegenstände entdeckt werden. Auf einem Feldweg fanden die Beamten lediglich ein Stück einer Kondomverpackung. Zwei Kinderjacken befanden sich auf dem Bolzplatz der dortigen Schule, wobei diese offensichtlich dort vergessen worden waren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Fall von Exhibitionismus in der Schlesierstraße vom 22. Mai.