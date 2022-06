Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Team dreht in der Provinz - "DeutschRand - Stadt, Land Kluft?!" : Unter diesem Titel hat ein vierköpfiges Mannheimer Team sechs Dokumentationen für den SWR gedreht. Der Streifzug führt zu vermeintlich Abgehängten. Was "Stadtkinder" von ihnen lernen können.

Gospel-Musical vereint Kultur und Spiritualität: Es war der Höhepunkt der ökumenischen Nacht der offenen Kirchen in Ludwigshafen: Beim Gospel-Musical "The Messiah" begeisterte Nico Müller in der Rolle des Jesu mit der musikalischen Interpretation von biblischen Texten.

Löwen-Legende Schmid - "Es war 1000 Mal besser als erwartet": Nach zwölf Jahren verlässt Handballer Andy Schmid die Rhein-Neckar Löwen. Im exklusiven Interview blickt der Schweizer zurück und voraus.



SV Waldhof findet neuen Hauptsponsor: Ein Mannheimer Logistikunternehmen geht auf das Trikot des SV Waldhof: Nach Informationen dieser Redaktion wird die SI Trading GmbH ab der nächsten Saison neuer Hauptsponsor des Fußball-Drittligisten.

„Gott Vater Einzeltäter - Operation Kleist“ - Abschied im NTM vom „Kleinen Haus“: Mit der Uraufführung der Kleistüberschreibung des ehemaligen Hausautors Necati Öziri nimmt die Schauspielsparte für die Zeit der Nationaltheater-Sanierung Abschied vom Schauspielhaus.

Rock am Ring - Ein Festival-Gigant auf neuen Pfaden: Am späten Sonntagabend, als die Headliner von Volbeat um Michael Poulsen die letzten Akkorde in den schwarzen Nachthimmel diktieren, wird es offenbar: Das Wagnis am Nürburgring hat funktioniert.

Wie Ines Anioli und Luke Mockridge in Mannheim mit ihren Traumata umgehen: Die Duisburger Podcasterin erlebt im Capitol viel lautstarke Solidarität, und nutzt die schlagzeilenträchtige Vergangenheit als Ausgangspunkt für feministische Comedy.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2