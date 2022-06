Sexualdelikt am Vogelstangsee? Mann nach Angriff auf 25-Jährige flüchtig

Mannheim. Erst angesprochen und dann sexuell berührt? Am Mittwoch soll ein Fahrradfahrer Mitte 20 eine 25-jährige Frau am Vogelstangsee angegriffen haben. Das teilte die Polizei Mannheim auf "MM"-Anfrage mit. Demnach habe sich die Frau gegen 15 Uhr am Toilettenhäuschen am See aufgehalten, als ein Mann auf einem Rennrad sie ansprach. Im Laufe des Gesprächs soll die Frau dem Radfahrer ihr Handy gegeben haben, um ein Foto von ihr zu schießen. Der Mann soll die 25-Jährige daraufhin plötzlich angegriffen haben, woraufhin diese zu Boden stürzte.

Im weiteren Verlauf berührte der Unbekannte die 25-Jährige in sexueller Art und Weise am Körper. Weil die Frau daraufhin lautstark um Hilfe gerufen hatte, soll der Mann von ihr abgelassen haben und mit dem Smartphone der Betroffenen geflüchtet sein. Daraufhin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Welches Sexualdelikt dem Mann genau vorgeworfen wird, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Betroffene war am Donnerstag vernommen worden und hatte sich laut Polizei selbst bei den Ordnungshütern gemeldet.

Die Polizei fahndet nun nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: Zwischen 24 und 28 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank mit dunkelbraunen, gegelten, seitlich kurz rasierten Haaren, ohne Bart. Der Mann war auf einem Rennrad unterwegs und trug eine Jeanshose sowie ein dunkles Oberteil. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Weil es bislang keine Zeugen gibt, suchen die Ermittler nun nach Personen, die sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Mann und/oder dessen weitere Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621 /174 4444 zu wenden.