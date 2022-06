Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Beim Zeltfestival toppt OG noch sein letztes Mannheimer Heimspiel: Zur Halbzeit verzeichnet Zeltfestival-Veranstalter Timo Kumpf rund 15 000 Zuschauer und Zuschauerinnen an sieben Abenden. Ihn freut vor allem der Erfolg der kleinen Festivals wie OG Keemos Süd:Süd Fest.

Mit dem Fahrrad als Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs: Der Verkehr auf der A 656 bei Mannheim ist am Freitagabend durch einen Radfahrer gefährdet worden. Ein 32-Jähriger hatte den falschen Weg eingeschlagen.

Rock am Ring ist zurück - das Publikum ist der Star: Es ist einer der prägenden Sätze am ersten Tag von Rock am Ring. Den Fans wird eine Aufgabe übertragen, die sinniger und wertvoller nicht sein könnte.

Wenn die Welt nicht mehr riecht - eine Long-Covid-Betroffene berichtet: Long-Covid-Symptome sind vielfältig, einige Corona-Erkrankte verlieren beispielsweise den Geruchs- und Geschmacksinn. Was das für das alltägliche Leben bedeutet.

Eulen Ludwigshafen feiern den Klassenerhalt: Nach dem Sieg gegen Rostock steht fest. Die Eulen werden auch in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga spielen.

Latino-Partymeile in der Neckarstadt-West: Bereits zum dritten Mal hat die O&M Event Gastro GmbH das Lateinamerikanische Wochenende in Mannheim auf die Beine gestellt. Der Alte Meßplatz steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen von Mittel- und Südamerika.

De Kall mähnt: So ä Kapp!: Gutes Brot ist viel wert und eine Köstlichkeit. Die Schließung der Tradtionsbäckerei Kapp in Edingen treibt Kunden die Tränen in die Augen - und natürlich hat auch "unsa Kall" etwas dazu beizutragen...

