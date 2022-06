Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Baby und Rentner sterben bei Frontalzusammenstoß: Ein 82-jähriger Mann und ein Baby sind am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 im Kreis Alzey-Worms ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen kollidierten zwei Autos frontal.

Mindelheimer Klettersteig bei Mittelberg: Eine 28-jährige Deutsche ist beim Wandern in Österreich tödlich verunglückt. Die Frau aus Heidelberg war am Samstag alleine im Kleinwalsertal unterwegs.

Premiere am Theater Heidelberg: Es ist doch immer wieder die alte Leier: Zwei verlieben sich ineinander, und konnten dennoch nicht zusammen kommen. Auch im tschechischen Märchen „Rusalka“ muss die Titelfigur diese bittere Erfahrung machen.

Auf der Schaukel der Genres: Selten spürt man die Kraft der Kontraste so intensiv und widerspruchslos wie am zweiten Festivaltag von Rock am Ring. Die Gegensätze liegen offen zu Tage – und ergeben dennoch keinen Bruch. Eindrücke eines bleibenden Festivalereignisses

Konzertbericht: Bosse, der am Samstag im Rahmen des Zeltfestivals in Mannheim die Bühne rockt, lässt das Stimmungsbarometer problemlos in die Höhe schnellen. Rund 1000 Fans feiern mit dem 42-jährigen Sänger eine ausgelassene Party.

Mannheimer Hockey-Damen unterliegen im Kampf um den Meistertitel: Die Damen vom Düsseldorfer HC haben ihren Titel bei der deutschen Feldhockey-Meisterschaft verteidigt. Die Rheinländerinnen gewannen wie schon im Vorjahr das Endspiel im Penaltyschießen gegen den Mannheimer HC.

