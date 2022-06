Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt - 80-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 21-jähriger Autofahrer gegen 16.30 Uhr die Altrheinstraße in Richtung B44. An der Kreuzung zur Wachtstraße nahm er dem von rechts kommenden Radfahrer die Vorfahrt und erfasste ihn frontal. Der 80-Jährige erlitt multiple schwere Verletzungen und wurde unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht. Die Unfallstelle war bis 20 Uhr gesperrt.

