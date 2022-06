Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Sperrung am Mannheimer Hauptbahnhof verursacht lange Staus: Seit Freitagmorgen geht auf der Kreuzung Kaiserring und Bismarckstraße vor dem Mannheimer Hauptbahnhof nichts mehr. Wegen der Großbaustelle ist der Verkehrsknoten über Pfingsten gesperrt - lange Staus sind die Folge.

Mannheim und Ukraine-Geflüchtete - Es können nicht immer alle aufgenommen werden: Thomas Näther und Jens Hildebrandt sind in Mannheim für die Koordination der Geflüchteten verantwortlich. Sie sprechen über Hallenbelegung, das Thomashaus und den Unterschied zwischen Erwartung und Wirklichkeit.

MVV erneuert Leitungen - noch mehr Straßen in der Mannheimer Innenstadt gesperrt: In der Mannheimer Innenstadt werden ab Dienstag neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. In einigen Bereichen der Quadrate werden Straßen gesperrt werden - für mehrere Monate.



Kother der nächste Baustein beim SV Waldhof: Mit Dominik Kother leiht der Fußball-Drittligist einen talentierten Nachwuchsspieler für eine weitere Saison vom KSC aus. Kapitän Marcel Seegert hat schon mit dem neuen Trainer telefoniert.

Mannheim setzt bei Schulen auf Neubauten und mehr Ganztag: Die Stadt Mannheim wappnet sich für die Herausforderungen im schulischen Bereich mit Neubauten und mehr Ganztagsangeboten. Eine gute Grundlage für die Planung liefert die jährliche Schulstatistik. Sie liegt jetzt vor.

Südzucker-Kartellverfahren - Wichtige Gerichtstermine stehen an: Schon seit Jahren werden millionenschwere Kartellklagen von Industriekunden gegen Südzucker aus Mannheim, Nordzucker aus Braunschweig und Pfeifer & Langen aus Köln verhandelt. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache.

Wer hat die Blumen und Plakate entfernt? - Gedenken am Marktplatz : Vier Wochen nach einem Polizeieinsatz mit Todesfolge sind Blumen und Plakate, die am Marktplatz niedergelegt wurden, verschwunden. Wer die Spuren zum Gedenken aber entfernt hat, bleibt weiterhin unklar.

Ermittlungen nach Vorfällen beim Demokratiefest in Neustadt: Wurden beim Demokratiefest in Neustadt und auf dem Hambacher Schloss Personen mit Müll beworfen und beleidigt? Die Polizei prüft die Vorwürfe.

