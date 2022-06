Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Die Würfel sind gefallen: Was der Mannheimer Morgen schon am Montag berichtet hatte, bestätigte der SV Waldhof nun am Donnerstagmorgen. Christian Neidhart ist der neue Trainer des Mannheimer Drittligisten. Der 53-Jährige gibt sich gleich im Angriffsmodus.

Gehälter angepasst: Bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SAP wirklich das, was sie verdienen? Der Walldorfer Softwarekonzern hat die Gehälter von mehr als 100.000 Beschäftigten weltweit von einem externen Beratungsunternehmen untersuchen lassen. Was dabei herausgekommen ist.

„Es geht ihm wieder gut“: Ein Schäferhund hat in Ladenburg schmerzhafte Bekanntschaft vermutlich mit einem Biber gemacht. Der zuständige Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums bedauert den „seltenen Unglücksfall, der aber keinen Anlass zu größerer Besorgnis“ gebe. Mittlerweile warnen Hinweisschilder die Hundehalter.



Zurück nach Mannheim: Die Adler haben Fabrizio Pilu bis 2024 unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige kehrt nach einem Jahr Abstinenz in seine Heimatstadt zurück.

Vielbeschworene Hässlichkeit: Helmut van der Buchholz organisiert mit „Germany’s Ugliest City Tours“ Rundgänge und -fahrten durch Ludwigshafen. Dabei werden besondere Ziele angefahren.

Ein erstes Lächeln nach langer Reise: Der Mannheimer Hockeyclub nimmt das Damenteam des MSC Sumchanka bei sich auf - vorerst für vier bis sechs Wochen. Falls die Hockeyspielerinnen aus der Ukraine länger bleiben wollen, wird sie der MHC unterstützen.

Stellensuche am Tischkicker: 39 Unternehmen aus der Region haben sich spielerisch an Berufseinsteiger gewandt. Mit einem Tischkickerturnier haben sie eine neue Form der Ausbildungsbörse getestet. Die Reaktionen waren positiv.

