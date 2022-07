Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

American Car Flea Market erstmals auf Franklin: Der Wohltätigkeitsflohmarkt des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises (DAFAK) hat eine entspannte Schnäppchenjagd an der frischen Luft geboten. Das sagen Besucherinnen und Besucher zu der Premiere auf Franklin.

Mannheimer Planetarium - Musik von Juliana Blumenschein statt Sonnenschein: Mit einem auch dank Schriesheimer Wein geschmackvollen Konzertabend geht Thomas Sifflings Space-Jazz-Reihe im Rahmen von Live@planetarium in die Sommerpause.

Grün-Weiss Mannheim vor dem Start in die Bundesligasaison - Zwei Spanier an Bord: Zum Auftakt der Tennis-Bundesliga darf sich die Region auf ein Derby freuen. Titelverteidiger Grün-Weiss Mannheim gastiert am Sonntag bei Aufsteiger Ludwigshafen. Teamchef Marzenell hätte das Duell lieber später gehabt.

Sommer, Sonne, Schwimmbad - Die beliebtesten Freibäder in der Region: Wo lässt sich der Sommer besser genießen als am oder - besser - im Wasser? Zum Glück haben Mannheim und die Region diesbezüglich zahlreiche Freibäder zu bieten. Ein Überblick.

Rund 4000 Lehrer im Südwesten werden über die Sommerferien arbeitslos: Von den befristet angestellten Lehrerinnen und Lehrern in Baden-Württemberg werden rund 4000 über die Sommerferien arbeitslos sein - obwohl sie danach wieder gebraucht werden.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren