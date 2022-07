Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Direktoren sehen fundamentalen Wandel des Gymnasiums: Die beiden Gymnasial-Direktoren Gerhard Weber (Moll) und Jürgen Layer (Lessing) gehen in Pension. Sie berichten, wie fundamental das Gymnasium sich gewandelt hat - und blicken auf "graue Männer in grauen Anzügen".

Mannheim zeichnet jugendliche "Klimahelden" aus: Sie schlagen Bücher in Papier ein, gestalten ein Kunstwerk aus Müll, oder machen Plastikflaschen zu Blumentöpfen: Kinder und Jugendliche aus zehn Mannheimer Schulen und Kindergärten wurden für ihr Engagement ausgezeichnet.

Wie ein umgebauter Anhänger Streetwork in Ludwigshafen mobiler macht: Finanziert wird das „Parti(zipations)Mobil“ durch Spenden. Es soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Kontaktaufnahme zu den Streetworkern erleichtern und als erste Anlaufstelle bei Problemen dienen.

Diese drei Kandidatinnen wollen Pfälzische Weinkönigin werden: Um die Krone zu bekommen, müssen sie unter anderem blind Wein verkosten. Die Wahl zur Weinhoheit am 7. Oktober in Neustadt soll zudem mehr Eventcharakter bekommen.

Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket?: Das 9-Euro-Ticket ist ein voller Erfolg - und damit wächst die Debatte darüber, welches Modell im öffentlichen Nahverkehr dauerhaft einer Zeit der Energieknappheit und Klimakrise gerecht wird. Offen bleibt: die Finanzierung.

