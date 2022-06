Fabrizio Pilu kehrt zurück nach Mannheim zu den Adlern

Mannheim. Die Adler Mannheim haben Fabrizio Pilu bis 2024 unter Vertrag genommen. Wie diese mitteilen, war der 19-Jährige bis 2021 für die Jungadler aktiv gewesen. Er sei ein bereits gut ausgebildeter Defensivspieler, der schon über erste DEL-Erfahrung verfüge. In der vergangenen Saison stand er in insgesamt 40 Partien für die Ice Tigers auf dem Eis und sammelte dabei ein Tor und sechs Vorlagen. „Wir kennen ihn gut und wissen genau, welchen Typ Spieler und Mensch wir mit ihm bekommen“, äußert sich Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Nachwuchsnationalspieler. Der gebürtige Mannheimer kehrt somit nach einem Jahr Abstinenz wieder in seine Heimatstadt zurück.

