Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Hubertus Heil fordert „Klimageld für Normal- und Geringverdiener“: Die Preise für Energie und Lebensmittel steigen - und in der Ampelkoalition reift die Erkenntnis, dass die Entlastungspakete nicht reichen. Einen neuen Plan hat Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil entwickelt.

Mord ohne Aussicht - das Burghtheater zu Gast im Pfalzbau Ludwigshafen: Caroline Peters, die lange als Eifel-Kommissarin Sophie Haas in "Mord mit Aussicht" ermittelte, war nun mit Eysoldt-Preisträger Steven Scharf in Simon Stones "Medea" auf der Bühne des Theaters im Pfalzbau zu erleben.



Hallenbad in Ilvesheim bleibt für Schwimmunterricht geöffnet: Für den öffentlich Betrieb ist das Ilvesheimer Hallenbad seit einigen Wochen zu - und bleibt es auch. Doch für den Schwimmschulbetrieb wurde nun eine besondere Lösung gefunden.

Brennendes Boot bei Speyer löst Alarm auf Rhein aus: Ein in Flammen aufgegangenes Boot hat am Samstagmittag einen Alarm auf dem Rhein bei Speyer an der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ausgelöst.

