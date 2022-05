Jazzmusik am Klavier und Streetart-Künstler, die mit Saltos über die Bühne fliegen - beim Bundesfinale von Jugend in Lübeck wurde den Zuschauern einiges geboten. Im Zentrum standen aber vor allem die jungen Forschenden, die für ihre Ideen in der Wissenschaft ausgezeichnet worden sind. Allen voran: David Sauer vom Gymnasium am Kaiserdom in Speyer. Er holte mit seiner wissenschaftlichen Arbeit

...