Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kosten der Sanierung des Mannheimer Carl-Benz-Stadions: Mit großer Spannung wurde das Gutachten über den Investitionsbedarf im Carl-Benz-Stadion erwartet. Jetzt ist es da. Wir erklären, wie viel Geld für einen Spielbetrieb in der 2. Liga und in der Bundesliga nötig wäre.

Forum und Klinik in Mannheim-Franklin eröffnet: Sie sind wichtige Bausteine der sozialen und kulturellen Infrastruktur: Das Forum und die Klinik im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin. Das Ärztehaus und das Freireligiöse Zentrum luden nun zum Tag der offenen Tür ein.

Mannheimer Karlsternlauf kurzfristig abgesagt: Die Neuauflage nach der coronabedingten Pause ist kurzfristig geplatzt: Der für Pfingstsonntag geplante Karlsternlauf muss abgesagt werden. Die Enttäuschung ist groß.



Mandy Capristo bei "Disney In Concert" in der SAP Arena: Die große Orchestershow mit vielen Musical-Stars bringt 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Mannheim zum Träumen und Lächeln. Mit dabei: „Tarzan“-Darsteller Anton Zetterholm und Sängerin Mandy Capristo.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

