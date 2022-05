Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

„Das ist schon eine enorme Zahl“: Alleine die RNV hat in den ersten Tagen schon rund 38.000 der 9-Euro-Tickets verkauft. Es zeichnet sich ein Ansturm auf Busse und Bahnen während der kommenden drei Monate ab.

Ein Fluch und Segen! Mancher Fahrgast wird in den kommenden Monaten aus Platzmangel auf die nächste Bahn warten müssen. Gleichwohl ist der Umstieg in den ÖPNV aus vielerlei Gründen das Gebot der Stunde, kommentiert Bernhard Zinke.

Langes Warten bei Mannheims Bürgerdiensten: Bei vielen Anliegen dauert es derzeit bis zu drei Wochen, einen Termin zu bekommen. Die Mannheimer Liste beschwerte sich deswegen bei Bürgermeisterin Diana Pretzell. Doch die Stadt sieht sich gut aufgestellt.



Neuer Standort: Im Grünbereich der ehemaligen Taylor Barracks entsteht auf 13.300 Quadratmetern die neue „Palazzo-Erlebniswelt“ - mit festem Spiegelpalast und Biergarten. Geschäftsführer Rolf Balschbach sieht Chancen und Risiken.

Protest gegen Dauer-Ärgernis: Im Oktober wird es sieben Jahre her sein, seit das Alte Relaishaus im Mannheimer Stadtteil Rheinau abgebrannt ist. Seitdem müssen die Anwohner mit der Ruine leben. Jetzt gab es wieder eine Demonstration.

Drei Tage Mannheimer Stadtfest: 65 Buden und Ausschankstände rund um den Wasserturm und auf den Planken - am heutigen Freitag startet das Mannheimer Stadtfest. Was die Besucher erwartet und welche Auswirkungen die Veranstaltung auf den Verkehr hat.

Warum Habeck mehr Strom aus Kohle will: Wenn russiches Gas knapp wird, will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) künftig mehr Kohlekraftwerke als Reserve bereithalten. Das wirkt sich womöglich auch auf die vier Blöcke im Mannheimer GKM aus.

Erinnerung an Ausschreitungen: Mit den 13 Beteiligten hat die Bürgerbühne die Uraufführung "Brennstoff" gezeigt - eine Aufarbeitung der Ausschreitungen rund um die Asylbewerberunterkunft in Mannheim-Schönau, die sich nun zum 30. Mal jähren.

„Wollt Ihr den Typen mit dem Sexskandal noch sehen?” Comedy-Star Luke Mockridge albert vor rund 8000 Fans in der Mannheimer SAP Arena die Negativschlagzeilen weg – jedoch nicht immer ganz gelungen.

