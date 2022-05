Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Parkausweise für Anwohner in Mannheim werden teurer: Die einen sehen die Gebührenerhöhung als Beitrag zur Verkehrswende, andere als zusätzliche Belastung in Zeiten von steigender Inflation. Fest steht jetzt: Anwohner in Mannheim müssen mehr für ihre Parkausweise zahlen.

MVV erhöht Fernwärmepreise: Das Mannheimer Energieunternehmen MVV erhöht zum 1. Juli seine Fernwärmepreise. Das Unternehmen erklärt die Gründe für die Preisanpassung.

Vermisster 75-Jähriger klettert über Nacht in Hohlraum über Operationssaal der Heidelberger Kopfklinik: Seit Dienstagabend galt der Senior als vermisst. Am Mittwochmittag brach er durch die Deckenverkleidung in der Heidelberger Kopfklinik und wurde schließlich von der Feuerwehr gerettet.



Parkausweise für Mannheimer Anwohner werden teurer.

Sparkasse Rhein Neckar Nord verzichtet auf Negativzinsen: Nach der VR Bank Rhein Neckar zieht auch die Sparkasse Rhein Neckar Nord nach: Ab Juni erhebt das Kreditinstitut im Privatkundenbereich kein Verwahrentgelt mehr. Damit reagiert die Bank auf die positive Zinsentwicklung.

107 Covid-Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 107 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 217,3 gesunken. So sieht das Infektionsgeschehen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis aus.

Geiselnahme in Heidelberg - Frau in Tschechien befreit: Er hatte seine Ex-Freundin unter Todesdrohungen in Heidelberg in sein Auto gestoßen und als Geisel genommen. Der Freund der 25-Jährigen wurde dabei verletzt. Erst in Tschechien kam die junge Frau frei.

Hammer und Hantelscheiben auf Fahrzeuge geworfen - Zeugen gesucht: Die Polizei fahndet derzeit nach einem unbekannten Täter, der in der Untermühlaustraße mindestens fünf vorbeifahrende Fahrzeuge mit schweren Metallgegenständen beworfen hat.

