Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Rad-Durchfahrt in Mannheimer Kunststraße jetzt verengt: Trotz Verbots sind am Mannheimer Stadthaus zuletzt immer wieder Autos in die Kunststraße gefahren - die Stadtverwaltung hat jetzt reagiert. Ganz lösen lässt sich die Sache aber wohl nicht .

Personalnot beim Ludwigshafener Ordnungsdienst: Mehr als 40 Prozent der Stellen beim Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen sind unbesetzt. Für die Einsatzkräfte bedeutet das eine große Belastung. So erklärt die Stadt die Probleme.

„Neue Mitte“ im Mannheimer Klinikum: Die "Neue Mitte" im Klinikum Mannheim soll an zentraler Stelle Operationssäle und Intensivstation bündeln. Aus 15 Wettbewerbsbeiträgen setzte sich das Konzept des Münchner Büros "LUDES" durch.



Mannheimer Stadtfest: Straßensperrungen und Umleitungen im ÖPNV: Während des Mannheimer Stadtfestes vom Freitag, 27. Mai bis Samstag, 28. Mai, wird es zu Straßensperrungen am Friedrichsring/Kaiserring kommen. Die rnv kündigt außerdem Umleitungen an.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

