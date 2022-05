Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer CDU im Fall Löbel - Unregelmäßigkeiten „auch für andere erkennbar“: Zwei ehemalige Vorstandsmitglieder haben schon früh auf mögliche finanzielle Unregelmäßigkeiten bei der Mannheimer CDU hingewiesen. Wir haben gefragt, was sie zum Strafbefehl gegen Nikolas Löbel sagen.

Angst vor Lärm - Mannheim will gegen Riedbahn-Ausbau klagen: Im Schnitt fährt alle sechs Minuten ein Güterzug durch Mannheim: Das ist die Angst vieler Anwohner der östlichen Riedbahn nach einem Ausbau. Die Stadt Mannheim will jetzt vor Gericht gehen. Wir erklären, was sie erreichen will.

SVW-Trainer Glöcknerim Interview - "Hoffe, dass ich Werte hinterlassen habe": Das Kapitel SV Waldhof ist für Trainer Patrick Glöckner erst einmal beendet, aber zwei Jahre Mannheim haben den 45-Jährigen geprägt. Die Aufstiegsvorgabe sieht der Coach immer noch kritisch, wie er im Interview unterstreicht.



Feuer im Rathaus-Center Ludwigshafen - Ermittler gehen von Brandstiftung aus: Ein Schienenbagger im Rathaus-Center in Ludwigshafen war in Brand geraten und hatte einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Brandsachverständiger hat nun die Brandursache ermittelt.

Rathaus-Center Ludwigshafen - Stadtrat stimmt Kostensteigerung nach Diskussionen zu: Insgesamt rund 80 Millionen Euro werden für den Abriss des Rathaus-Centers fällig, acht davon werden mit der Hochstraße Nord verrechnet. Nach dem krassen Anstieg hatte der Stadtrat am Montag noch Redebedarf.

Für den Klimaschutz - Die "Letzte Generation" blockiert Luisenring in Mannheim: Umweltaktivisten der Bewegung die "Letzte Generation“ kleben sich auf dem Luisenring in Mannheim fest und sorgen für kilometerlangen Stau. Die Aktivsten sehen ihre Aktion als Erfolg. Wir haben mit ihnen vor Ort gesprochen.

Neues Becken im Waldschwimmbad Schriesheim jetzt offen: Drei Wochen nach der geplanten Freigabe des großen neuen Schwimmbeckens, das jetzt ganz mit Edelstahl ausgekleidet ist, war am Samstag offizielle Übergabe. Neben dem Material ist die Tiefe des Beckens neu.

Erster Fall von Affenpocken in Baden-Württemberg bestätigt: Der erste deutsche Fall war in Bayern. Nun ist auch im Südwesten ein Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Gesundheitsminister Lucha sieht vorerst keine große Gefahr. Behörden sollen aber aufmerksam sein.

