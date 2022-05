„Haltet euch bereit!“, heißt es am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr an der Abfahrt der Kurt-Schumacher-Brücke zum Luisenring. Insgesamt fünf Umweltaktivisten und -aktivistinnen stehen zu dem Zeitpunkt noch am Straßenrand. Die Anspannung steigt und ist spürbar. Zuvor hatten sie sich orangene Warnwesten angezogen und Sekundenkleber untereinander verteilt. Mit der nächsten Rotphase der dortigen

...