Brand im Rathaus-Center Ludwigshafen - Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Ludwigshafen. Nachdem ein in Brand geratener Schienenbagger im Tunnel des Rathaus-Centers in Ludwigshafen am Donnerstag, 19. Mai, einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst hatte, hat nun ein Brandsachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Brandursache am Montag vor Ort untersucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde laut seiner Einschätzung das Feuer vermutlich durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung herbeigeführt. Ein technischer Defekt sei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unwahrscheinlich. Die Ermittlungen zur Identifizierung des oder der Täter, dem Tatmotiv und den Hintergründen sowie dem Zeitpunkt der Brandlegung dauern an.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tataufklärung und will wissen:

Wer kann Hinweise zu der Brandstiftung geben?

Wer hat in der Nacht auf Donnerstag (19.05.2022) im Umfeld des Rathaus-Centers etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat in der näheren Umgebung zum Rathaus-Center Personen, abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die Täter verloren oder weggeworfen haben könnte?

Hinweise können unter der Rufnummer 0621/963-2773 abgegeben werden.