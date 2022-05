Die Stadt Mannheim will gegen den geplanten zweigleisigen Ausbau der östlichen Riedbahn vorgehen und dazu eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einreichen. Das teilte der zuständige Bürgermeister Christian Specht (CDU) bei einem Pressegespräch mit. Über die Klage muss der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende Mai entscheiden. An diesem Dienstag beraten die Stadträte und

...