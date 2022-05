Ein Vorfall am Carl-Bosch-Gymnasium sorgt bei der ukrainischen Gemeinschaft in Ludwigshafen für Beunruhigung. Unbekannte haben in einem Raum, in dem auch einige vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflüchtete Kinder und Jugendliche Sprachunterricht erhalten, anti-ukrainische Parolen und Beleidigungen auf eine Tafel geschrieben. Daneben seien das ukrainische Volk als Nazis beschimpft und der

...