Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Bratwurst, Buden, Brüste - Hitzige Debatte um möglichen Sexismus auch auf der Mannheimer Maimess: Gehören freizügige Bilder von Frauen auf Buden verboten? Nach Sexismus-Vorwürfen durch die Mannheimer Grünen äußert sich jetzt der Schaustellerverband.

Tod nach Polizeieinsatz - Anzeige gegen Mannheimer Polizisten: Gegen die beiden Beamten die bei dem Polizeieinsatz mit Todesfolge am Mannheimer Marktplatz im Einsatz waren, liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Anzeige vor. Für Samstag ist laut Polizei in der Innenstadt eine Versammlung gegen Polizeigewalt geplant.

Dennis Endras verlässt die Adler Mannheim: Wie der Verein mitteilte, habe der langjährige Schlussmann um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten. Endras kehrt in seine Heimat nach Augsburg zurück.



Glöckner schmerzt der Blick auf die Tabelle: Der scheidende Waldhof-Trainer hadert vor dem Spiel am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden mit zu vielen unnötig liegengelassenen Punkten. Platz drei wäre sonst noch in Reichweite.

Schießbuden-Mitarbeiter auf Mannheimer Maimess verletzt: Ein Mitarbeiter einer Schießbude ist am Donnerstagnachmittag durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr verletzt worden - der Täter und sein Begleiter flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Pylonbrücke der Hochstraße Süd in Fahrtrichtung Bad Dürkheim gesperrt: Der Grund sei, dass sich im Asphaltbelag deutliche Blasen gebildet haben, teilte die Stadt Ludwigshafen mit. Die Stadtverwaltung hat Umleitungen eingerichtet.

Noch keine Bußgelder wegen Verstößen gegen Impfpflicht im Südwesten - auch in Mannheim nicht: Knapp zwei Monate nach Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht haben Behörden im Südwesten noch keine Bußgelder gegen ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitsbereich verhängt.

