Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Schnatterers Traumtor reicht SV Waldhof nicht für Platz vier: Der SV Waldhof hat trotz einer guten zweiten Halbzeit den dritten Sieg in Folge verpasst. Beim SV Wehen Wiesbaden gab es am Samstag ein 1:1 (1:1).

Daten der Stadt Schriesheim im Darknet gelandet: In der Nacht zum Samstag wurden Daten im Darknet veröffentlicht, die im Zuge des Cyber-Angriffs von den Servern der Stadt Schriesheim gestohlen wurden.

Mannheim und Wiesbaden gehen mit einem 1:1-Gleichstand aus dem Spiel. © Michael Ruffler

Weinheimer "Grüffelo-Pfad" würdigt berühmtes Kinderbuch: In Weinheim ist am Samstag der "Grüffelo-Pfad" eröffnet worden - zur liebevollen Würdigung eines durch ein Kinderbuch weltberühmt gewordenen Waldmonsters und einer listigen Maus.

Heddesheim beginnt mit Bau des neuen Sport-Kindergartens: In Heddesheim hat der Bau des neuen Sport-Kindergartens in der Ahornstraße begonnen. Ab Sommer 2023 sollen hier bis zu fünf Gruppen betreut werden. Ein Schwerpunkt liegt auf Sport und Bewegung.

Löwen-Trainer Vranjes tauscht sich schon mit Nachfolger Hinze aus: Am Sonntag treffen die Löwen auf den Bergischen HC und somit auch auf ihren künftigen Trainer Sebastian Hinze.

Kultige Open Airs: Die wichtigen Festivals für Mannheim und Umgebung: In der Metropolregion Rhein-Neckar haben sich Open-Air-Festivals etabliert, die als besonders kuratiert und idyllisch gelten. Die Event-Giganten Rock am Ring, Southside und Wireless ziehen aber auch Publikum aus dem Delta an.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

