Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach tödlichem Polizeieinsatz will der Polizeipräsident mit Hinterbliebenen sprechen: Psychologische Hilfe für die betroffenen Beamte und Gespräche mit Angehörigen - im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung hat sich Polizeipräsident Siegfried Kollmar den Fragen der Stadträte gestellt.

Behindertenverband fordert professionelleren Umgang von Polizisten mit psychisch Erkrankten: Nach dem Tod eines psychisch Erkrankten bei einem Polizeieinsatz in Mannheim kritisiert nun auch der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland (ABiD) das Vorgehen der Polizei.

Einst von Mannheim nach Neustadt - Diskothek "The Suite" schließt für immer: 2016 musste der Nachtclub das ehemalige Postareal am Mannheimer Hauptbahnhof wegen der Umbaupläne verlassen. Jetzt ist auch in Neustadt endgültig Schluss, wie die Betreiber verkünden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Kandidaten für das große Trainer-Casting beim SV Waldhof: Der Nachfolger von Patrick Glöckner als Trainer beim SV Waldhof soll spätestens in zwei Wochen feststehen. Wer sind die Kandidaten? Wer hat die besten Chancen auf den Job in Mannheim? Ein Überblick.

Eine Position in der Abwehr der Adler Mannheim noch offen: In der Abwehr der Adler Mannheim ist für die neue DEL-Saison nur noch eine Position offen. Sportmanager Jan-Axel Alavaara sucht noch nach einem Nachfolger für Ilari Melart, der in seine finnische Heimat zurückgekehrt ist.

Mannheims Shuttle-Bus Fips - ein Baustein für die Verkehrswende?: Sie wollen Bus und Bahn nutzen, wohnen aber zu weit weg von der Haltestelle? Der Mannheimer Shuttle-Bus Fips kann da helfen. Wir erklären, wie das Projekt in Mannheim bislang läuft - und wo es in der Region noch geplant ist.

Neuer Vorsitz im Betriebsrat der Walldorfer SAP SE: Der Betriebsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung eine neue Spitze gewählt. Der Vorsitzende gehört der Liste an, die von der Gewerkschaft IG Metall unterstützt wird.

SPD-Landeschef Andreas Stoch: „Kretschmann hat den Stillstand gewählt“: Der SPD-Oppositionsführer Andreas Stoch ist "zutiefst enttäuscht" von Winfried Kretschmann und den Grünen. Mit seiner Entscheidung für eine Koalition mit der CDU hat der Ministerpräsident nach Stochs Ansicht "den Stillstand" gewählt.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2