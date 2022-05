20-Jähriger stirbt nach Kollision auf der A 6

Reilingen. Ein 20-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann gegen 3 Uhr mit insgesamt drei Mitfahrern im Fahrzeug die A6 mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Mannheim. Aufgrund eines plötzlichen Reifenschadens geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug und kam anschließend von der Fahrbahn ab.

In Folge dessen überschlug sich das Auto mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall erlitt der 20-jährige Beifahrer schwere Kopfverletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer und die beiden weiteren 19- und 20-jährigen Mitfahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden nach einer vor Ort durchgeführten Erstversorgung durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Das Auto überschlug sich aufgrund eines Reifenschadens mehrfach und landete in einem Grünstreifen neben der A6. Ein Insasse erlag noch am Unfallort seinen schwerenVerletzungen. © Priebe

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen 3.10 Uhr und 08.30 Uhr voll gesperrt werden. Das Autobahnpolizeirevier in Walldorf hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen.