Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie es heutzutage ist, bei der Polizei zu sein: Polizisten werden mit Steinen und Fäkalien beworfen, sind oft das Ziel von Kritik. Wie es ist, in Uniform auf Streife zu gehen, erzählen Frauen und Männer der Gewerkschaft der Polizei auf dem Mannheimer Maimarkt.

Auf wen trifft der SV Waldhof in der nächsten Drittliga-Saison? Bei den Zweitliga-Absteigern herrrscht weitgehend Klarheit, in den fünf Fußball-Regionalligen sind jedoch einige Aufstiegsfragen noch offen. In der West- und in der Südwest-Staffel spitzt sich der Aufstiegskampf zu.

E-Scooter-Chaos in Ludwigshafen: Wild auf Bürgersteigen und Grünstreifen herumliegende Elektrotretroller sorgen auch in Ludwigshafen seit längerem für Ärger. Jetzt hat der Stadtrat sich mit dem Problem beschäftigt.

Kind an Heidelberger Zebrastreifen überrollt - Täter stand unter Drogen: Der Mann, der am Montag einen sechsjährigen Jungen an einem Zebrastreifen überfahren hat, stand laut Polizei unter Drogen. Auch zum Gesundheitszustand des verletzten Kindes gab die Polizei am Dienstag ein Update.

Fan-Forscher im Interview: Vor dem Europapokal-Halbfinale der Eintracht gegen West Ham United spricht Fan-Forscher Harald Lange über die besondere Verbindung zwischen den Anhängern und ihrem Verein in Frankfurt.

Brandstiftung auf Balkon der Ex-Freundin: Das Heidelberger Landgericht hat einen 32-jährigen Ilvesheimer zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er hatte auf dem Balkon seiner Ex-Partnerin in Nußloch Feuer gelegt.

Löwe Nilsson droht das Saison-Aus: Trainer Ljubomir Vranjes rechnet vor den Spielen der Rhein-Neckar Löwen in Leipzig und Lübbecke mit einer längeren Zwangspause für den schwedischen Rückraummann Lukas Nilsson.

