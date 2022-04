Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Rechtsstreit Kientz gegen SV Waldhof geht in die nächste Runde: Am Mittwoch wird der Rechtsstreit um die Entlassung von Ex-Waldhof-Sportchef Jochen Kientz fortgesetzt. Sein Anwalt spricht von einem Verfahren mit "bitterer Härte" und schließt Überraschungen nicht aus.

In Mannheim-Sandhofen fehlen plötzlich 60 Kindergartenplätze - Vorwürfe an Stadt: Weil eine Kita wegen baulicher Mängel abgerissen wird, fehlen im Stadtteil Sandhofen bald 60 Kindergartenplätze. Eltern sind deswegen sauer. Ihr Vorwurf: Die Stadt "erledigt ihre Arbeit unzureichend".

Marder-Familie samt Baby wohnt unterm Dach: Bei einer Familie in der Mannheimer Gartenstadt haben sich unterm Dach uneingeladene Gäste eingefunden: Marder mit mindestens einem Baby. Sie wiederloszuwerden, ist schwierig. Gerade ist Schonzeit.

Innovation Summit: Israelische Ideen für Mannheim: Bei der Sart-up-Konferenz Innovation Summit treffen sich am Donnerstag, 28. April, Unternehmen aus Israel und Mannheim. Welche Chancen das für die Region und die Start-ups eröffnet - die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum Kämpfer Hännikäinen wichtig für die Adler Mannheim ist: Beim 5:3-Sieg in Berlin ist Markus Hännikäinen mit gutem Beispiel vorangegangen. Der Stürmer überzeugte nicht nur wegen seines Tors, sondern auch mit seinem Einsatz. Spiel vier der Serie steigt am Dienstag.

Geldstrafe für Waldhof Mannheim nach Fehlverhalten der Anhänger: Drittligist SV Waldhof Mannheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe belegt worden.

Fauler Pelz in Heidelberg - Ministerium stellt Bauantrag für Maßregelvollzug: Das baden-württembergische Sozialministerium hat bei der Stadt Heidelberg einen Bauantrag gestellt, um das leerstehende Gefängnis „Fauler Pelz" bis 2025 für den Maßregelvollzug nutzen zu können.

