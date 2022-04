Brandstiftung auf Balkon der Ex-Freundin in Nußloch: Haftstrafe für 32-Jährigen

Heidelberg/Nußloch.. Das Heidelberger Landgericht hat einen 32-jährigen Ilvesheimer zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er soll im Oktober 2021 auf dem Balkon der Wohnung seiner Ex-Partnerin in Nußloch Feuer gelegt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen 23 Uhr soll der Angeklagte das Feuer auf dem Balkon gelegt zu haben. Er wurde wegen schwerer Brandstiftung verurteilt. Eine Tötungsabsicht sahen die Richter indes nicht. Die Anklage hatte noch auf versuchten Mord gelautet. Als er den Brand legte, soll der Angeklagte gewusst haben, dass seine ehemalige Partnerin und deren Tochter in der Wohnung schliefen. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und weckte die 49-Jährige und ihre heute 17 Jahre alte Tochter. In derselben Nacht soll der Angeklagte außerdem den PKW der Geschädigten in Brand gesetzt haben, wodurch bei diesem ein Totalschaden entstanden sein soll. Er wurde daher auch für Sachbeschädigung verurteilt.

