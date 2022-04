Kind an Heidelberger Zebrastreifen überrollt - Fahrer stand unter Drogen

Heidelberg. Der Autofahrer, der am gestrigen Montag in Heidelberg ein Kind erfasst und verletzt hat, stand unter Drogen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ergab ein Test Hinweise darauf, dass der 35-Jährige Kokain eingenommen hatte. Im Anschluss an den Unfall wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten.

Beamte sind mit der Spurensicherung am Unfallort beschäftigt. © René Priebe

Der Fahrer eines Pritschenwagens soll am Montag gegen 15.20 Uhr an der Einmündung der Rohrbacher Straße in die Poststraße einen sechsjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad einen Zebrastreifen überquerte, überrollt haben. Auch der Vater des Jungen soll dabei verletzt worden sein. Laut Polizei befindet sich der Junge weiter in medizinischer Behandlung, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Ein Gutachter wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen, der Pritschenwagen sichergestellt.