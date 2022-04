Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie die Maimess in Mannheim anläuft: Die erste Maimess in Mannheim nach zwei Jahren Corona-Pause läuft gut an. Der Andrang auf dem Neuen Meßplatz am Eröffnungstag war groß, überall waren lachende Gesichter zu sehen.

IBA-Direktor Michael Braum - „Wir sind nicht die Besserwisser, wir sind die Anderswisser“: Zehn Jahre lang entwickelte die Internationale Bauausstellung (IBA) in Heidelberg Ideen und Projekte. Was brachte es, was lief zäh, was bleibt? Ein Gespräch mit IBA-Direktor und Professor Michael Braum.

Metropolregion präsentiert sich auf dem Maimarkt dieses Jahr moderner: Eigentlich sollte der neue Stand bereits 2020 Premiere haben - aber weil der Maimarkt zwei Jahre ausfiel, stand er fertig, doch ungenutzt im Lager. Ein paar Dinge sind neu.

Sehenswerte Kleist-Inszenierung von Michael Kohlhaas in Heidelberg: Das Stadttheater Heidelberg zeigt Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“ in einer dramatisierten Fassung. Die Inszenierung von Regisseur Markus Dietz überzeugt weitgehend, Raphael Gehrmann in der Titelrolle trifft den richtigen Ton.

