Als der Polizei-Anwärter ausrücken muss zu einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Neckarstadt, macht sich ein mulmiges Gefühl breit. Zwar hat Jonas Witzgall schon einige Streifendienste hinter sich gebracht. Diesmal aber muss der 24-Jährige unmerklich an eine gleichaltrige Polizeischülerin und ihren Kollegen denken, die wenige Wochen zuvor bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in

...