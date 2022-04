Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Waldhof Mannheim spielt den Partycrasher: Mit dem verdienten 2:1-Erfolg beim VfL Osnabrück beendet der SV Waldhof die Aufstiegsträume der Niedersachsen. Mannheims Mittelfeldspieler Fridolin Wagner schießt beide Tore.

Adler Mannheim müssen schnell dazulernen: Die Adler sind in der Play-off-Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin zum Siegen verdammt. Nur, wenn sie drei Spiele in Folge gewinnen, ziehen sie ins Endspiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft ein.

39-jährige Frau wird auf Paradeplatz in Mannheim angegriffen und verletzt: Unbekannte haben am späten Freitagabend bei einem Streit eine Frau angegriffen. Die 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Handball statt Waffen, Halle statt Front: Der ukrainische Handball-Nationaltrainer Slava Lochmann kämpft nach seiner Flucht nach Großwallstadt bei Freunden in Unterfranken mit Sport und Worten für sein Land. Den Krieg nennt er „Genozid“, Putin einen „Mörder“.

Sängerin Jill bei internationalem Schlagerwettbewerb: Vergangenen Sommer noch war die 35-jährige Jennifer Schmidt mit ihrem Mannheimer Produzententeam eine Newcomerin der Schlagerszene. Unter ihrem Künstlernamen Jill tritt sie heute beim internationalen Schlagerwettbewerb „Stauferkrone“ an und singt dabei live.

TSG Hoffenheim spielt Remis gegen Eintrachts Europacup-Helden: Die Kraichgauer treten im Rennen um einen Europacup-Platz weiter auf der Stelle. Und warten seit sechs Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!