Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage: Sie sollen falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg gegen ein ehemals in Sinsheim niedergelassenes Fachärzte-Ehepaar - mutmaßlich Bodo Schiffmann und seine Ehefrau - Anklage erhoben.

Strafbefehl gegen Profifußballer: Gegen einen Fußballer der TSG Hoffenheim ist ein Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung beantragt worden. Er soll bei Neckargemünd mit einem Lamborghini einen Unfall verursacht haben, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Rekordpreise schrecken Autokäufer in der Region nicht ab: Mit sinkendem Angebot steigen die Preise für Gebrauchtwagen immer weiter. Weniger verkauft wird trotzdem nicht. Wie es zu den Preisen kommt und wie sich die aktuelle Situation bei Händlern in der Region gestaltet.

Mannheimer Grundschule sammelt mehr als 50.000 Euro für die Ukraine: Exakt 51.391,97 Euro sind beim Spendenlauf der Diesterwegschule auf dem Lindenhof zusammengekommen. Die Schülerinnen und Schüler liefen Rund um Runde, um Kindern in der Ukraine zu helfen.

Rhenaniastraße fast ein Jahr gesperrt: Zur Sicherung der Fernwärmesysteme verlegt die MVV Transportleitungen entlang des Rheinufers im Mannheimer Stadtteil Rheinau. Das hat über einen längeren Zeitraum Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Krebs-Diagnose vergößert Suizid-Risiko: Forscher des Universitätsklinikums Heidelberg und der Universität Regensburg haben die Daten von 47 Millionen Krebspatienten weltweit analysiert. Sie zeigen: Die Diagnose Krebs verdoppelt das Suizid-Risiko.

