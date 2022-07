Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Stadt will Mannheimer Kindern die Natur nahebringen: Auf dem Gelände der Mannheimer Bundesgartenschau soll ein Zentrum für Umwelt, Freizeit und Spiel entstehen. Die Stadt will den Nachwuchs so für Umweltthemen sensibilisieren. Erste Details über das Projekt sind bekannt.

Videoüberwachung gegen Müllsünder: Ab Herbst wird in Ludwigshafen an vier Hotspots Videoüberwachung gegen illegale Müllablagerungen eingesetzt. Potenzielle Ordnungswidrigkeiten sollen aus einem umgebauten Fahrzeug heraus gefilmt werden.

Zehn Jahre Heidelberger Bahnstadt: Als die ersten Bewohner in den neuen Heidelberger Stadtteil zogen, war ringsum noch vieles Baustelle. Zehn Jahre später hat sich die Bahnstadt zu einem attraktiven und jungen Stadtteil entwickelt.

Corona-Verordnungen zwischenzeitlich formell rechtswidrig: Die Notverkündung im Internet hatte nicht den Anforderungen an eine wirksame Ausfertigung entsprochen. Das entschied der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim am Montag.

Gebäude im Neuenheimer Feld vorsorglich geräumt: Wegen des Verdachtes auf einen Gefahrstoffaustritt ist ein Gebäude im Neuenheimer Feld in Heidelberg Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde ein unbekannter Gasgeruch in dem Forschungsinstitut gemeldet.

Erstes Zwangsgeld verhängt: Wegen Verstößen gegen das bundesweit einzigartige Ausgangsverbot für Katzen in Walldorf hat der Rhein-Neckar-Kreis erstmals ein Zwangsgeld verhängt. Die betroffene Katze sei mehrfach innerhalb des Gefahrenbereichs der Haubenlerchen gesichtet worden.

SV Waldhof bastelt weiter an Kader: Im am Montag gestarteten Trainingslager sind zwei weitere Testspieler am Ball und sollen sich unter Beweis stellen.

Winzern in der Region gehen die Flaschen aus: Weil Glas fehlt, können viele Produzenten ihre Weine nicht abfüllen. Recycling könnte eine Alternative sein – doch dafür müssten sich die Winzer zu einheitlichen Flaschenformen durchringen.

