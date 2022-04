Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Achim Weitz wird neuer Heddesheimer Bürgermeister: Die Wähler haben entschieden: Achim Weitz (parteilos) wird neuer Bürgermeister von Heddesheim. Er tritt am 1. Juni 2022 die Nachfolge von Michael Kessler an, der nach 24 Jahren nicht mehr antrat.

Sieg der Adler Mannheim in Straubing: Die Adler Mannheim haben den Auftakt ihrer Playoff-Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 3:2 gegen die Straubing Tigers gewonnen.

Mannheimer Clubs Tiffany und Chaplin feiern Geburtstage: Mit dem weitgehenden Wegfallen der Corona-Beschränkungen können Clubs und Diskotheken ihre Besucherinnen und Besucher wieder mit offenen Armen empfangen. Das gilt auch für das Tiffany und das Chaplin. Ein Einblick.

Übung in Frankenthal - Helfer proben für den Katastrophenfall: 16 verunglückte Fahrzeuge, 40 zum Teil schwer verletzte Menschen: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste haben am Wochenende in Frankenthal für den Ernstfall trainiert.

SV Waldhof nach dem Unentschieden in Saarbrücken: Nach dem 0:0 in Saarbrücken kann der SV Waldhof den Zweitliga-Aufstieg für diese Saison abschreiben. Trainer Patrick Glöckner deutet an, dass ihn ein neuer Anlauf mit dem SVW reizen könnte.

Annett Louisan mit „Kleine große Liebe“ in Mannheim: Wer sehen und hören will, wie man es schafft, dass Liebe und Melancholie gemeinsam ein Tänzchen wagen, war bei Annett Louisan im Musensaal des Mannheimer Rosengartens richtig...

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2