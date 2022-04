Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Streit in Mannheimer Quadraten eskaliert - Mann lebensgefährlich verletzt: Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in den Mannheimer U-Quadraten lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter konnten flüchten, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

SV Waldhof 0:0 in Saarbrücken: "Irgendwie gefällt das Ergebnis keinem": Der SV Waldhof hat nach dem leistungsgerechten 0:0 im Südwest-Duell beim 1. FC Saarbrücken den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen verloren. Im Drittliga-Spitzenspiel präsentierten sich die Mannheimer offensiv zu harmlos.

Wintereinbruch sorgt für Probleme auf Straßen in Mannheim und Umgebung: Umgefallene Bäume, Streckensperrungen und Unfälle: Starker Schneefall hat in der Nacht zu chaotischen Zuständen auf den Straßen in der Region Rhein-Neckar geführt. Die Bahnverbindung nach Heidelberg ist eingestellt.

Mannheimer Maimarkt: Schaden durch Schneefälle: Von den ungewöhnlich heftigen Schneefällen in der Nacht zum Samstag ist auch das Maimarktgelände Mannheim nicht verschont geblieben.

Elektrohändler Saturn schließt Filiale in der Mannheimer Kunststraße: Wieder gibt ein Einzelhändler in der Innenstadt eine große Fläche auf, und wieder trifft es die Kunststraße: Nach 20 Jahren verlässt Saturn N 7 und schließt die dortige Filiale.

Die Adler vor den Play-offs - Katic und der besondere Kick: Verrückt und nervenaufreibend – so lassen sich die vergangenen Tage und Wochen von Mark Katic wohl am besten umschreiben.

