Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warum fünf Mannheimer Grünen-Stadträte Strafanzeige gegen Wladimir Putin stellen: Die Mannheimer Grünen-Stadträte Isabel Dehmelt, Angela Wendt, Markus Sprengler, Gerhard Fontagnier und Chris Rihm wollen ein symbolisches Zeichen gegen den Krieg setzen.

Über Widerstand und Hoffnung im Ukraine-Krieg - Foto-Ausstellung in Mannheim: Auf dem Alten Messplatz und dem Vorplatz des Nationaltheaters Mannheim gibt es einen Einblick in das Leben in Kiew während des Krieges. Noch bis Montag, 30. Mai, sind die Bilder zu sehen.

Von „zu kurz gesprungen“ bis „unverzichtbar“ - Wie die Fusion der Unikliniken Mannheim und Heidelberg bewertet wird: Der Heidelberger Unirektor Bernhard Eitel, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Stadtchef Eckart Würzner bewerten den nun angekündigten Verbund etwas unterschiedlich.

Familienministerin Spiegel tritt zurück - Nachfolge offen: Wegen ihres Urlaubs nach der Flutkatastrophe geriet Familienministerin Anne Spiegel immer stärker unter Druck. Trotz einer emotionalen Rede mit Entschuldigung gibt sie ihr Amt nun auf. Die Nachfolge ist ungeklärt.

Wer ist die Frau, nach der ein Saal im Mannheimer Rosengarten benannt wird: Es gab lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bertha Benz, der ersten Frau am Steuer eines Automobils. Aber Alice Bensheimer lag am Ende auf dem Spitzenplatz bei der Online-Abstimmung. Was sie mit der Mannheimer Stadtgeschichte zu tun hat.

Ärger um Vertrag - Mannheimer ZI-Therapiegebäude immer noch im Rohbau: Der J 4-Neubau des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit hätte eigentlich längst fertig sein sollen. Doch die Arbeiten gehen weiterhin nur schleppend voran.

NGG will um Jobs bei Mannheimer Coca-Cola kämpfen: Der Coca-Cola-Abfüller CCEP stellt sein Automatengeschäft ein - dadurch sollen auch im Mannheimer Werk Arbeitsplätze wegfallen. Die Gewerkschaft NGG will das nicht so einfach hinnehmen.

"Hallo, ich bin Alex" - Mannheimer Firma entwickelt Beratungs-Avatar: Das Mannheimer IT-Beratungshaus PTA will neue Möglichkeiten der Kunden-Kommunikation etablieren. Geschäftsführer Tim Walleyo erklärt, was einen digitalen Beratungsassistenten ausmacht.

