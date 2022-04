Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Keine Mehrheit für Impfpflicht - auch in Mannheim? Das Vorhaben ist erst einmal krachend gescheitert. Für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus fand sich im Bundestag keine Mehrheit. Wir haben die Mannheimer Abgeordneten gefragt, wie sie gestimmt haben.

Hängepartie beim SV Waldhof: Vor dem Drittliga-Topspiel beim 1. FC Saarbrücken lässt Sportchef Tim Schork die Zukunft von Trainer Patrick Glöckner offen. Entschieden werden soll erst nach dem Saisonende.

Was ist auf dem Spielplatz passiert? Ein vier Jahre altes Mädchen ist auf einem Indoor-Spielplatz in Mannheim-Wohlgelegen verletzt worden. Die Eltern hatten ihre Tochter vollständig entkleidet aufgefunden. Ein unbekanntes Kind soll auf sie eingewirkt haben.

Erste Fahrradstraße in Mannheim: Auf einem kleinen Teilabschnitt der Mannheimer Marktstraße dürfen keine Kraftfahrzeuge mehr fahren. Der Abschnitt ist die erste reine Fahrradstraße der Quadratestadt.

Unter den Finalisten: "MM"-Redakteurin Angela Boll ist für den Theodor-Wolff-Preis des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger nominiert. Ihr Beitrag "Abschiednehmen in der Pandemie" ist einer von drei Finalisten der Kategorie Lokales.

Das Play-off-Fieber steigt: Mit einer Mischung aus Anspannung und Vorfreude starten die Adler Mannheim am Sonntag in die Viertelfinalserie gegen Straubing. Bis auf Lean Bergmann stehen Trainer Bill Stewart alle Spieler zur Verfügung.

Jetzt also doch: Der Kulturausschuss korrigiert eine frühere Entscheidung, während der Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters wird der Rosengarten als Ersatzspielstätte genutzt. Die Kosten dafür stehen bereits fest.

