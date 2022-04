Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Rhein in Mannheim soll 3500 Haushalte klimaneutral mit Wärme versorgen: Die MVV lässt im GKM eine Flusswärmepumpe bauen, um klimaneutral Fernwärme zu produzieren - eine Technik, die in Zukunft eine wesentliche Rolle bei der Wärmeerzeugung für Mannheim und die Region spielen könnte.

Unfall auf der Jungbuschbrücke: Vier Personen wurden am Montagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt verletzt. Die Jungbuschbrücke musste voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Stadtwerke planen neue Geothermie-Anlage: Die Stadtwerke Speyer und Schifferstadt suchen auf einem Gebiet von 150 Quadratkilometern nach einem möglichen Standort für eine neue Geothermie-Anlage. Bis zum Sommer 2023 sollen geologische Daten ausgewertet sein - und mögliche Standorte feststehen.

Mannheimer ZEW kritisiert Corona-Hilfen: Eine Studie des ZEW stuft die Corona-Hilfen in Deutschland als außergewöhnlich hoch ein - kritisiert allerdings die lange Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld und warnt vor einer "Zombiefizierung" der Wirtschaft.

Warum Rosensorten nach Mannheim benannt sind: Eine Rosenzüchtung ist dem Mannheimer Schloss gewidmet, eine andere dem Rosengarten. Die "Mannheimer Schloss" wird bei der Bundesgartenschau 2023 jedoch nicht erblühen.

Mannheimer Hallenbäder: Nach dem Auslaufen der Corona-Verordnung ändern sich auch einige Vorschriften in den städtischen Hallenbädern Mannheims. Über Ostern haben die Bäder geänderte Öffnungszeiten.

Neue Staffel von "Herz & Viren" am Heidelberger Uniklinikum: Kreißsaal, Frühgeborenen- oder Covid-Station: In der neuen Staffel der ZDF-Doku „Herz & Viren“ nehmen Hebammen, ein Neonatologe und eine Intensivpflegerin des Uniklinikums Heidelberg Zuschauende mit in ihren Arbeitsalltag.

Adler Mannheim gegen Straubing: Wie vor einem Jahr duellieren sich die Adler Mannheim in der Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga mit den Straubing Tigers. Sportmanager Jan-Axel Alavaara sieht eine große Herausforderung auf sein Team zukommen.

