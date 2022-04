Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

GBG will 300 Wohneinheiten für Geflüchtete in Mannheim zur Verfügung stellen: Aus der Ukraine Geflüchtete sollen in Mannheim privat unterkommen - oder in GBG-Wohnungen. Die Wohnungsbaugesellschaft erklärt, ob die Unterbringung von Geflüchteten Auswirkungen auf den regulären Wohnungsmarkt hat.

Manfred Schnabel und Achim Wambach über die Folgen des Ukraine-Kriegs für die regionale Wirtschaft: Ohne Erdgas aus Russland stünden Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region, etwa die BASF, vor einigen Problemen. Ein Doppel-Interview mit ZEW-Chef Achim Wambach und Manfred Schnabel, dem Präsidenten der IHK Rhein-Neckar.

Können sich Helmut Kohls Witwe und Stadt Speyer über das Kanzler-Grab einigen?: Noch immer ist das Grab von Altkanzler Helmut Kohl lediglich mit einem Holzkreuz versehen. Es ist weiterhin per Videokamera überwacht. Das gefällt der Speyerer Oberbürgermeisterin nicht. Wie geht es weiter?

Expertenrunde unterstützt Lucha bei Wechsel von Corona-Strategie: Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) wird in seiner Corona-Strategie von Experten unterstützt. Diese sprachen sich bei einer Anhörung des Gesundheitsministeriums am Freitag für ein Ende des anlasslosen Testens aus.

Mannheimer Taunusplatz wird nach jahrelangem Kampf eingeweiht: Es ist eine fast unendliche Geschichte, die nun doch abgeschlossen wird: Am Samstag weiht die Stadt den Taunusplatz im Stadtteil Waldhof ein. Seit über 30 Jahren kämpfte der Kulturverein für diese Neue Mitte.

Ex-EWE-Chef und Ex-MVV-Vertriebsvorstand Brückmann wegen Untreue verurteilt: Der Ex-Vorstandschef des Energieversorgers EWE, Matthias Brückmann, ist wegen Untreue sowie besonders schwerer Untreue zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Brückmann war einst Vertriebsvorstand bei der Mannheimer MVV Energie.

Kurioser Verdacht auf Diebstahl im Mannheimer Technoseum: Kein Aprilscherz, betont Technoseum-Pressesprecherin Marit Teerling: Gehäkelter Spargel wurde aus einer Ausstellung entwendet. Welche Worte Teerling nun an den mutmaßlichen Dieb richtet.

BASF-Chef fürchtet schwerste Wirtschaftskrise seit Zweitem Weltkrieg: BASF-Chef Martin Brudermüller hat für den Fall eines Importstopps oder längerfristigen Ausfalls von Gas- und Öllieferungen aus Russland vor beispiellosen wirtschaftlichen Schäden für Deutschland gewarnt.

