Mannheim. Am Montagvormittag ist es in der Mannheimer Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war während der Unfallaufnahme die Brücke für den Verkehr voll gesperrt. Mittlerweile ist die Straße wieder uneingeschränkt befahrbar.

Kurz nach 9 Uhr war eine 58-jährige Frau mit ihrem Volvo in Richtung Neckarstadt unterwegs und kam auf der Brücke aus ungeklärten Umständen von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenseite. Sie stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen.

Fachfirma muss Straße reinigen

Dessen 59-Jähriger Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. Die 20-jährige Beifahrerin im VW sowie eine 78- und eine 50-jährige Mitfahrerin im Volvo erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die durch Betriebsstoffe verschmutzte Straße musste durch eine Fachfirma gereinigt werden. Durch die vollgesperrte Brücke kam es laut Angaben der Polizei zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet, kam aber letztendlich nicht zum Einsatz.

