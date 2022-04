Mannheimer Hallenbäder: Keine 3G-Regel mehr, Maskenpflicht bleibt

Mannheim. Die Hallenbäder der Stadt Mannheim kehren nach dem Auslaufen der Corona-Verordnung in den Normalbetrieb zurück. Wie die Stadt mitteilt, fallen die Zugangsbeschränkungen in Form der 3G-Prüfung weg, auch kehren die Einrichtungen zu den normalen Öffnungszeiten zurück. Die Vorschrift, im Eingangs- und Umkleidebereich sowie bei den Spinden und im Föhn-/Ausgangsbereich eine Maske zu tragen, bleibt aber bestehen. Die Corona-Verordnung war am 2. April ausgelaufen.

Neben der Rückkehr zum normalen Badebetrieb gelten für die Bäder an Ostern und in den Schulferien vom 19. bis 23. April angepasste Öffnungszeiten:

Das Herschelbad ist am Karfreitag, 15. April, geschlossen. Am Karsamstag ist das Bad von 8 bis 21 Uhr offen, am Ostersonntag und Montag, 17./18. April, ist das Bad jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Gartenhallenbad Neckarau: Das Bad und die Sauna sind am Karfreitag geschlossen. Am Karsamstag sind das Bad und die Sauna von 13 bis 22 Uhr offen, am Ostersonntag und Montag, 17./18. April, ist das Bad jeweils von 9 bis 20 Uhr und die Sauna von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am den Mittwochen, 13. und 20. April, haben das Bad und die Sauna jeweils von 10 bis 18 Uhr offen, an den Donnerstagen, 14. und 21. April von 10 bis 22 Uhr. Am Freitag, 22. April, hat das Bad durchgängig von 6 bis 22 Uhr, die Sauna von 10 bis 22 Uhr offen. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Hallenbad Waldhof-Ost: Das Bad ist von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen. An den anderen Osterferientagen gelten die normalen Öffnungszeiten.

Hallenbad-Vogelstang: Das Bad ist ebenfalls von Karfreitag bis Ostermontag geschlossen. Am 19. und 22. April hat das Hallenbad jeweils eine Stunde länger geöffnet - bis 21 Uhr.

Tickets für die einzelnen Bäder sind weiterhin online über das Ticketportal unter www.schwimmen-mannheim.de zu erwerben.