Neue Staffel von "Herz&Viren" am Heidelberger Uniklinikum

Es waren aufregende und anstrengende Wochen, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Hebammen Martina Vatieri und Anja Stern, Fachkrankenpflegerin Eva Langer und Neonatologe Hannes Hudalla haben in der zweiten Staffel der ZDF-Doku „Herz & Viren“ mitgewirkt und ein Drehteam durch ihren Arbeitsalltag am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) geführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entstanden sind Szenen, die Zuschauerinnen und Zuschauer erahnen lassen, was es heißt, nicht nur während der Pandemie in der Krankenversorgung tätig zu sein. Alle acht Folgen sind ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar. Vier Kurzreportagen werden außerdem bei „Hallo Deutschland“ ab Freitag, 8. April 2022 gesendet.

Viele spannende Momente

Was leisten die Teams der Geburtshilfe und Neonatologie bei einer Drillingsgeburt? Was antwortet man Impfskeptikern, um deren Leben man auf der Covid-Intensivstation gekämpft hat, die aber trotzdem den Sinn einer Impfung bestreiten? Wie verändern die Infektionsschutz-Maßnahmen die Abläufe im Kreißsaal? Wie läuft ein Baby-Notarzteinsatz ab? - Authentisch und mit vielen spannenden Momenten geben die vier Protagonisten und Protagonistinnen Einblicke in ihre Tätigkeit und sprechen darüber, was sie bewegt und warum sie ihren Beruf lieben.