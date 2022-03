Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Brand in Hochhaus-Wohnung: Im 10. Obergeschoss eines Hochhauses ist am Sonntagmittag in Käfertal ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zur Brandursache gibt es erste Erkenntnisse.

Herber Dämpfer für die Buwe: Niederlage im Topspiel gegen Eintracht Braunschweig - der SV Waldhof Mannheim hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen.

10.000 Mannheimer und Ludwigshafener vereinen sich gegen die "neue Realität": Die Region hat am Samstag ihre bislang wohl größte Friedensdemonstration gesehen. 10.000 Menschen verfolgen auf dem Ehrenhof starke Reden. Kommt es nun zu weiteren Demonstrationen?

"Werden noch einiges aushalten müssen": Die Mannheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori diskutiert online mit Politikwissenschaftler Michael Staack die Lage in der Ukraine. Auch der Wissenschaftler glaubt nicht an ein baldiges Ende des Kriegs.

Adler erhalten Vorgeschmack auf Play-offs: Die Adler Mannheim duellieren sich binnen drei Tagen zweimal mit dem ERC Ingolstadt. Angreifer Andrew Desjardins fordert von sich und seinem Team eine konstante Leistung über 60 Minuten.

Gringo Mayer fand´s "brutal" im Café Central: Der Wahl-Mannheimer Gringo Mayer lässt sich mit einer fulminanten Mischung aus Indie-Blues und kurpfälzischem Mundart-Rock in Weinheim feiern.

Unfall auf der A6 Richtung Heilbronn: Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A6 kommt es am Sonntagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen.

Dennoch überwiegt der Stolz: Die Mad-Dogs-Damen scheitern im Halbfinale der Eishockey-Bundesliga unglücklich an Memmingen. Der entscheidende Gegentreffer fällt in Spiel vier der Play-off-Serie erst zu Beginn der Verlängerung.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

