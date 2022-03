Michael Staack macht keinen Hehl daraus, dass er wenig zuversichtlich ist, was die Situation in der Ukraine angeht. „Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sehr schlimme Bilder sehen und sehr schlimme Entwicklungen erleben“, sagt der Politikwissenschaftler der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. „Ich gehe nicht davon aus, dass das schnell zu Ende ist“, erklärt

