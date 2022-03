Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ausleger eines Baukrans in Mannheim auf Mehrfamilienhaus gestürzt: Ein Ausleger eines Baukrans ist in Mannheim auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Dabei wurden die beiden Dachgeschosswohnungen komplett zerstört sowie Fahrzeuge beschädigt.

Das verdienen die Vorstandsmitglieder von SAP: Konzernchef Christian Klein erhält für 2021 rund 5,9 Millionen Euro. Weit oben im Vergütungs-Ranking finden sich auch zwei relativ neue Managerinnen. Fragen und Antworten dazu.

Grillrauch am Marktplatz: Ministerium lehnt Vorschlag ab: Der Qualm ärgert Anwohner und Nutzer des Mannheimer Marktplatzes schon seit Jahren. Ein Vorstoß des Landtags-Petitionsausschusses "Grillrauch in Mannheim", rasch Abhilfe zu schaffen, lief nun ins Leere.

Handwerkskammer Mannheim setzt bei Ausbildung auf TikTok: Das Handwerk plagen Nachwuchssorgen: Auch in der Region Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gab es weniger Azubis. Die Handwerkskammer will nun mit einer Digital-Kampagne nachhelfen.

Als das Ludwigshafener Rathaus-Center noch eine grüne Oase war: Ein Vortrag verriet Geheimnisse des Rathaus-Centers. So waren Dächer mit Bäumen begrünt, doch damit war es plötzlich vorbei. Unterirdisch bot sich Besuchern dafür ein regelrechtes Labyrinth.

Krieg in der Ukraine wirkt sich noch nicht aufs Sparkassen-Geschäft aus: Nach der Corona-Pandemie könnte sich im Jubiläumsjahr der Krieg in der Ukraine aufs Geschäft der Sparkasse Rhein Neckar Nord auswirken - nur wie, weiß derzeit niemand.

Auswärtsspiel der Adler Mannheim abgesagt: Da die Augsburger Panther weiterhin mit mehreren Corona-Fällen im Team kämpfen, muss das für den morgigen Freitag angesetzte Auswärtsspiel der Adler Mannheim abgesagt werden.

Heidelberg zeigt Solidarität mit der Ukraine: Vom heutigen Freitag und bis Sonntag trägt auch das Heidelberger Schloss blau-gelb. Die Sehenswürdigkeit signalisiert Solidarität mit der Ukraine.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

