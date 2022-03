Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun verklagt Olaf Scholz: Der Steuerberater Heinrich Braun will vom Finanzministerium die Herausgabe eines geheimen Dokuments erstreiten. Der Prozess gegen die "Bundesrepublik Deutschland" beginnt Mitte März in Berlin.

SV Waldhof Mannheim trifft im Spitzenspiel auf Braunschweig: Der SV Waldhof Mannheim kann Aufstiegsrivale Eintracht Braunschweig am Sonntag mit einem Sieg von Platz drei verdrängen. 12.000 Fans im Carl-Benz-Stadion werden für einen würdigen Rahmen sorgen.

Freunde, Kollegen und Weggefährten reagieren bestürzt auf Tod der Musiker Huber und Teichert: Der Tod des Gitarristen Jörg Teichert und des Schlagzeugers Christian Huber hat eine Lücke in der regionalen Musikszene hinterlassen. Die Bestürzung bei Freunden, Weggefährten und Kollegen in den sozialen Medien ist groß.

NTM bricht Sammelaktion für Ukraine ab: Das Nationaltheater Mannheim (NTM) hat eine Sammelaktion für Betroffene des Kriegs in der Ukraine am Freitag abgebrochen. Grund dafür war der hohe Andrang. Sachspenden konnten nicht mehr entgegengenommen werden.

Die aktuelle Lage zum Angriff auf die Ukraine im Liveblog: Ukrainischen Angaben zufolge wurde die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk beschossen. Ein Feuer ist inzwischen gelöscht. Verfolgen Sie die aktuelle Lage zum Angriff auf die Ukraine in unserem Liveblog.

Frachtflugzeug lässt wegen Notfall 80 Tonnen Kerosin über Pfälzer Wald ab: Wegen technischer Probleme hat ein Frachtflugzeug über dem Pfälzer Wald 80 Tonnen Kerosin abgelassen. Kerosin in dieser Menge wurde bei einem solchen Manöver seit mehr als drei Jahren nicht mehr über Deutschland versprüht.

Mehrfach auf Ehefrau eingestochen: Es war eine schreckliche Bluttat in der Innenstadt - nun hat das Landgericht Mannheim sein Urteil gefällt: Wegen gefährlicher Körperverletzung muss ein Mann fünf Jahre ins Gefängnis.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!