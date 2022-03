Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

"Überwältigende Resonanz:" An der Friedensdemo zur Unterstützung der Ukraine haben am Samstag deutlich mehr Menschen teilgenommen als erwartet. Demonstrationszüge aus Mannheim und Ludwigshafen trafen sich am Mannheimer Schloss.

Ex-Waldhöfer Michaler Schultz im Interview: Beim Aufstieg vor zwei Jahren war er einer der Helden, nun kehrt Michael Schultz zurück nach Mannheim - im Dress von Eintracht Braunschweig. Im Interview spricht er über den SWV und die eigene Karriere.

Illegales Autorennen: Zwei 19-Jährige haben sich am Freitagnachmittag ein verbotenes Rennen auf der B 659 zwischen Mannheim und Weinheim geliefert. Im Berufsverkehr gefährdeten die Jugendlichen zahlreiche Verkehrsteilnehmer.

Viernheimer Schachclub - Ukrainische Spieler kämpfen lieber mit der Waffe: Eigentlich hätten drei ukrainische Großmeister an diesem Wochenende in Viernheim an den Schachbrettern um Punkte gekämpft. Doch sie sind freiwillig in der Heimat geblieben und wollen dort nun mit der Waffe kämpfen.

Adler Mannheim suchen den Rhythmus: Nach seiner Verletzungspause braucht Andrew Desjardins jede Partie, um wieder in Topform zu kommen. Dass am Freitag auch das zweite Spiel in Augsburg ausgefallen ist, bremst den Elan des Adler-Stürmers nicht.

Lesen.Hören - Christina Schenk und Denis Scheck über den "undogmatischen Hund": Wie unterhaltsam Literatur sein kann, erlebten die Zuhörer beim Literaturfestival Lesen.Hören. in der Alten Feuerwache. Insa Wilken befragt das Autorenpaar Christina Schenk und Denis Scheck zu ihrem Buch.

Fünf Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit: Energielos statt kribbelnder Frühlingsgefühle - diese Müdigkeit kennen viele, sobald sich die ersten Knospen und Sonnenstrahlen zeigen. Ein Mannheimer Mediziner klärt auf, was dahinter steckt.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!